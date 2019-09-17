Карпюк рассказал о пытках в тюрьме в России

Освобожденный из российской тюрьмы Николай Карпюк рассказал, что его пытали, требуя признаться в том, что он якобы участвовал в Чеченской войне. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает УНИАН во вторник, 17 сентября.

"Пытки были с 21 по 25 марта (2014), меня каждую ночь вывозили, подсоединяли электрический ток и не давали в течение всего этого времени спать. Возвращали в изолятор временного содержания, там проводили в комнату для проведения следствия, и там, в этой комнате, держали в металлической клетке размером один на один метр и не давали спать. Хотели от меня признаний, что я участвовал в Чеченской войне", - заявил он.

Карпюк сказал, что участвовал в двух вооруженных конфликтах: в приднестровском (на стороне непризнанного образования "Приднестровье") и в грузино-абхазском (на стороне Грузии), и отрицает свое участие в Чеченской войне.

"Я скажу откровенно - я был командиром УНСО в войне в Приднестровье, я был командиром УНСО в войне в 1993 году в Абхазии, долго там провоевал и был ранен, но на Чеченскую войну я не отправлялся, учитывая две причины. Причина первая - в то время у меня была очень больна мама, она и умерла в марте 1995 года, и вторая - я не поддерживал участие нашей организации в этой войне, мы симпатизировали и собирали гуманитарную помощь чеченцам, но для нас тогда было важно сохранить ситуацию в Крыму", - добавил он.

По словам Карпюка, после прекращения пыток к нему относились нормально.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

В офисе президента сообщили, что всем освобожденным морякам купили квартиры, другие из числа 35 получат жилье в ближайшие пару недель.

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Источник: korrespondent.net