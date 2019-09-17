Баканов займется поджогом дома Гонтаревой

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Председателю СБУ Ивану Баканову присоединиться к расследованию факта поджога дома бывшей главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Служба безопасности Украины в рамках своей компетенции окажет всестороннюю поддержку в расследовании поджога коллегам из правоохранительных органов", - отметил Баканов.

Ранее в сети появились фотографии последствий пожара в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, который произошел в ночь на вторник, 17 сентября.

Сама Гонтарева комментируя пожар назвала "чушью" предположение, что она сама организовала поджог дома и автомобиля своей невестки, чтобы получить политическое убежище в Британии.

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Источник: korrespondent.net