Лукашенко: Конфликт в Украине без США решить не получится

США могли бы способствовать урегулированию конфликта в Украине. Об этом во вторник, 17 сентября, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом, который посещает страну 17-18 сентября, сообщает ТАСС.

"Что касается проблем Европы, и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится. США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта", - сказал Лукашенко.

По его словам, это азбука дипломатии: если не получается что-то у переговорщиков, "то надо включать новые силы".

Напомним, ранее Лукашенко призывал США присоединить ся к "нормандскому формату".

Также Лукашенко заявил, что Зеленский просил у него поддержку.

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Источник: korrespondent.net