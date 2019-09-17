Упростить жизнь. "Формула Зеленского" по Донбассу

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал существовании "формулы Зеленского" по решению конфликта в Донбассе, которая подразумевает под собой переход к неким "новым радикальным действиям".

Впоследние дни главной темой в контексте урегулирования на востоке Украины стала "формула Штайнмайера", на которой настаивает Россия. Но проблема в том, что ее не существует в едином для всех варианте.

Ожидается, что окончательную редакцию "формулы Штайнмайера" могут утвердить на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 18 сентября. Без этого президент РФ не согласен встречаться в нормандском формате. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Дотянуться до Донбасса ментально

16 сентября глава МИД Украины в программе Свобода слова на телеканале ICTV, отвечая на вопрос, есть ли у Киева "формула Пристайко" или "формула Зеленского" по прекращению войны сказал, что "условная формула" есть.

Она, как отметил министр, гласит, что "мы сделаем все шаги, которые мы можем сделать, отвечая на ожидания нашего, в первую очередь, народа".

"Например, мы попробуем вернуть всех наших парней и девушек, это одна часть. Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону", - сказал он.

Пристайко привел в качестве примера ситуацию с пенсиями. По его словам, власти попытаются сделать так, чтобы проживающие в Донбассе не должны были каждые два месяца приезжать для перерегистрации, чтобы получать "несчастную пенсию".

"Например, строить мост в Станице Луганской, чтобы люди не лазили с тачками… Мы были не один раз в этом месте, и президент Зеленский сам доходил... Может попробовать сделать так, чтобы человек мог приехать один раз в год", - пояснил министр.

Он отметил, что условная "формула Зеленского" подразумевает под собой переход к неким "новым радикальным действиям", если в ближайшее время не получится решить проблему с войной в Донбассе.

"На все про все у нас есть от полугода до года. И "формула Зеленского" завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры. Это и есть условная "формула Зеленского", - заключил Пристайко.

В конце прошлой неделе на форуме YES министр иностранных дел рассказал о подготовке ряда предложений для облегчения жизни людей, которые сейчас живут на неподконтрольной части Донбасса.

Пристайко отметил, что президент Владимир Зеленский хочет окончательно решить вопрос войны на Донбассе.

"Но если быть реалистами, на этом этапе у нас есть предложения нашим людям, которые оказались по ту сторону", - сказал Пристайко.

Министр тогда также говорил о ремонте моста в Станице Луганской. После этого власть будет предлагать развести силы в этом районе вдоль всех четырех километров.

"Мы готовы упростить жизнь людям, для этого нужны возможности, чтобы люди видели радио и телевидение, это тот пакет, который мы готовим. Мы хотим показать пакет, как мы отличаемся от того правительства", - рассказал чиновник.

На YES Пристайко и сам президент Владимир Зеленский много говорили о Донбассе, очертив таким образом свои позиции по решению конфликта в Донбассе.

В частности нынешние власти против особого статуса и полной амнистии. Международных миротворцев Зеленский согласен пустить только на границу с Россией.

Киев также хотел бы провести местные выборы на все территории Украины, в том числе неподконтрольной, одновременно. Но пока не видит возможности. Подробно в материале Что ждет Донбасс.

На чьей стороне "формула Штайнмайера"

После встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в августе Путин согласился на встречу в нормандском формате, на которой настаивали остальные три стороны.

Однако он поставил Украине условие - письменно закрепить "формулу Штайнмайера". Это комплекс мероприятий на пути достижения мира на Донбассе, который вывел Франк-Вальтер Штайнмайер - на тот момент министра иностранных дел Германии, а ныне президент ФРГ.

"Формула Штайнмайера" предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые ОБСЕ должна признать честными и свободными.

Поскольку нет единой официальной редакции "формули", то стороны трактуют ее по-разному. Предыдущая власть Петра Порошенка была с ней несогласна, посколько считала приоритетными устойчивое прекращения огня, а также установление международного контроля над границей между "ЛДНР" и Россией.

Пристайко на форуме YES говорил, что в "формуле Штаймаера" нет ничего интересного, или такого, чтобы обвиняли в "зраде", или перемоге".

Глава ОБСЕ Мирослав Лайчак также выступал на форуме, где публично поддержал предложенное Штайнмайером решение.

"Я лично поддерживаю формулу Штайнмайера, потому что это то, чего нам не хватало: интерпретация, как нам выполнить минские договоренности, потому что мы много раз видели и слышали, что у сторон разная интерпретация. Я думаю, что формула Штайнмайера является наиболее уместной платформой для выполнения минских договоренностей", - объяснил он в интервью BBC News Україна.

При этом Лайчак уклонился от вопроса, который касался установления в первую очередь контроля на границе с Россией, а потом уже проведения выборов. Он отказался считать себя интерпритатором минских соглашений и "формулы Штайнмайера", отметив, что сейчас нет возможности для проведения выборов на Донбассе.

18 сентября планируется встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Как узнал Коммерсант, в Минске могут быть согласованы сроки разведения сил, а также утверждена и подписана единая редакция "формулы Штайнмайера".

По информации газеты, компромиссное решение о том, что из себя представляет "формула Штайнмайера" уже появилось. Оформить его в виде документа и подписать предстоит Минской контактной группе.

Однако встреча Зеленского с Путиным в рамках нормандской встречи в сентября невозможна, говорят источники издания. В России ориентируются на октябрь, но только если будет утверждена "формула Штайнмайера".

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Источник: korrespondent.net