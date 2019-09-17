Утвержден новый состав делегации Украины в ПАСЕ

Верховная Рада утвердила новый состав украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщил нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко в Facebook.
Отныне представлять Украину в ПАСЕ будут:
- От Слуги Народа - Бардина Марина, Мережко Александр, Мезенцева Мария, Забуранна Леся, Кальченко Сергей, Ясько Елизавета, Овчинникова Юлия;
- От ОПЗЖ - Левочкина Юлия;
- От Батькивщины - Соболев Сергей;
- От ЕС - Гончаренко Алексей;
- От Голоса - Василенко Леся;
- От депутатской группы За майбутне - Лубинец Дмитрий.
Кто возглавит делегацию, пока неизвестно, глава избирается членами делегации.
"Верю, что нам удастся оставить разногласия и объединится на международной арене ради Украины. С завтрашнего дня приступаем к работе!", - сообщил нардеп.
Ранее в Евросолидарности заявили, что глава парламента Дмитрий Разумков "не пускал" нардепов в ПАСЕ, поскольку новая делегация Украины еще не сформирована, а членам старой глава парламента не подписывал командировку.
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Источник: korrespondent.net
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