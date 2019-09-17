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17. 09. 2019

Утвержден новый состав делегации Украины в ПАСЕ

Верховная Рада утвердила новый состав украинской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщил нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко в Facebook.

Отныне представлять Украину в ПАСЕ будут:

  • От Слуги Народа - Бардина Марина, Мережко Александр, Мезенцева Мария, Забуранна Леся, Кальченко Сергей, Ясько Елизавета, Овчинникова Юлия;
  • От ОПЗЖ - Левочкина Юлия;
  • От Батькивщины - Соболев Сергей;
  • От ЕС - Гончаренко Алексей;
  • От Голоса - Василенко Леся;
  • От депутатской группы За майбутне - Лубинец Дмитрий.

Кто возглавит делегацию, пока неизвестно, глава избирается членами делегации.

"Верю, что нам удастся оставить разногласия и объединится на международной арене ради Украины. С завтрашнего дня приступаем к работе!", - сообщил нардеп. 

Ранее в Евросолидарности заявили, что глава парламента Дмитрий Разумков "не пускал" нардепов в ПАСЕ, поскольку новая делегация Украины еще не сформирована, а членам старой глава парламента не подписывал командировку.

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Источник: korrespondent.net
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