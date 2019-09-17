Нардеп обратился в НАБУ из-за "схем в Центрэнерго"

Народный депутат Михаил Бондарь обратился в Национальное антикоррупционное бюро с требованием проверить наличие преступной схемы в Центрэнерго с целью доведения предприятия до банкротства. Депутатские запросы он также направил в Министерство энергетики и угольной промышленности и Фонд госимущества.

В своих предположениях нардеп ссылается на СМИ, по данным которых коррупционную схему в Центрэнерго якобы организовали бизнесмены, близкие к Игорю Коломойскому.

"В Центрэнерго реализуется коррупционная схема, которая содержит две составляющие - закупка российского угля по завышенной цене у предприятия аффилированного с так называемой группой Приват, и продажа электроэнергии по заниженной цене в пользу предприятий, которые также входят в группу Приват", - говорится в депутатском обращении.

В нем приводится схема, по которой предприятие закупает уголь по завышенным ценам, а продает электроэнергию по заниженным.

"Уголь для Центрэнерго поставляется компанией Нефть Форс. Ее основатель и директор П. Алексеенко одновременно является основателем ТОВ Марио Груп, которая управляет АЗС под брендом ANP, которая входит в группу Приват. Уголь поставляется из России по цене 2,7 тыс. гривен за тонну без стоимости доставки. Это на 40% выше, чем по формуле Роттердам+ (1,7 тыс грн за тонну)", - говорится в депутатском обращении.

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"В результате этой коррупционной схемы наносится вред интересам государства, а именно нанесение двойных убытков государственному Центрэнерго и сокращение налогооблагаемой базы, что приводит к неполучения государством налогов", - отмечается в обращении.

Нардеп также отметил, что за первое полугодие 2019 компания получила убытки в размере 1,2 млрд гривен, что, по его словам, делает невозможным приватизацию Центрэнерго.

Напомним, в мае суд запретил Фонду госимущества проводить приватизацию Центрэнерго.

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Источник: korrespondent.net