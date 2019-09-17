В Кировоградской области изнасиловали 75-летнюю женщину - СМИ

Неизвестный изнасиловал 75-летнюю жительницу Александрии, Кировоградская область. Эту информацию подтвердили в пресс-служба ГУ НП области, передает УНН.
"Мы подтверждаем этот факт. Обстоятельства устанавливают", - добавили в полиции.
Как стало известно СМИ, из собственных источников, мужчина постучал в дверь дома своей жертвы.
Когда она открыла, напал на нее и изнасиловал. Информации об ограблении потерпевшей пока нет.
Напомним, что ранее в Харьковской области отчим изнасиловал 13-летнюю девочку.
Также сообщалось, что пьяный мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку.
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Источник: korrespondent.net
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