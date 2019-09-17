Во время боя в Афганистане погиб американский военный

Американский военный, входящий в состав миссии НАТО Решительная поддержка в Афганистане, погиб в во время боя во вторник, 17 сентября. Об этом сообщается на сайте миссии.

"Военнослужащий США был убит в бою сегодня в Афганистане", - говорится в заявлении.

Пресс-служба миссии не уточняет имя погибшего и не раскрывает обстоятельств произошедшего.

Напомним, 5 сентября при взрыве в Кабуле погибли двое военных НАТО.

Отметим, сегодня в Афганистане произошла два крупных теракта в которых погибли около полсотни человек, еще десятки были ранены.

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Источник: korrespondent.net