Пресс-секретарь Зеленского рассказала о тату и расставании с парнем

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала журналистам о набитых на теле тату и причине расставания с парнем. Соответствующее интервью опубликовало во вторник, 17 сентября изданин Йод. MEDIA.

По словам Мендель, с бывшим парнем они встречались год, но отношения не выдержали графика работы в Офисе.

"Недавно они развалились. Так произошло, потому что график пресс-секретаря совершенно не вписывался в представления этого мужчины о том, какими должны быть отношения. Например, что ты просыпаешься, завтракаешь или идешь на какой-то круасанчик, и имеешь какие-то полноценные выходные, что можешь уделить человеку целый день. На моей работе такого не может быть", – сказала она, добавив, что "ставила социальный пакет всегда выше себя".

Кроме того, Мендель рассказала, что имеет несколько тату на теле. Одно - патриотическое на спине - с элементами вышиванки и колосками, с 13 оттенками цветов.

"Мы сами его придумали, и я знаю, что такого точно ни у кого нет. Первая моя татуировка маленькая на ноге и ее надо переделать. Сейчас могу сказать, что это было в довольно молодые годы", – поделилась пресс-секретарь президента.

Другое тату стало, убеждает Мендель, взвешенным решением.

"Это было три года назад в трудный период в жизни. Я поломала ногу. Моя коллега начала рисовать мне на гипсе, и я сказала: "Слушай, у тебя нет татуировщика?" Тогда мне пришла идея, где и что я хочу сделать", – сказала Мендель.

Также Юлия Мендель рассказала, что больше любит собак, но у нее дома живет кошка и кот.

Юлия Мендель. Пресс-секретарь Зеленского

Напомним, о назначении 33-летней журналистки Юлии Мендель на должность пресс-секретаря у президента сообщили в начале июля.

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Источник: korrespondent.net