Демарш украинской делегации в ОБСЕ мобилизовал партнеров – МИД

Украинская делегация в ОБСЕ после демарша из-за заявлений о "российском Крыме" приняла решение пока не прекращать работу в совещании. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"После того, как редактор изданий Крымская газета и Крымский журнал Мария Волкова на совещании ОБСЕ в Варшаве назвала Крым российским, наша делегация в полном составе покинула заседание. Однако, после консультаций с партнерами, делегация решила пока не прекращать работу в двухнедельном совещании", - говорится в обнародованном во вторник вечером сообщении.

В МИД также отметили, что демарш украинской делегации позволил мобилизовать партнеров Украины: "с заявлениями о поддержке территориальной целостности Украины выступили представители США, Канады, ряда стран ЕС, включая Словакии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, Швейцарии и Грузии".

В Варшаве проходит ежегодное совещание ОБСЕ по выполнению обязательств государств-участников в человеческом измерении. В мероприятии принимает участие украинская официальная делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей.

Ранее сообщалось, что украинская делегация покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве в знак протеста против заявлений о "российском Крыме".

Напомним, в июне семь стран объявили демарш из-за возвращения России в ПАСЕ после аннексии Крыма.

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Источник: korrespondent.net