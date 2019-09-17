Лента RSS
Подписаться на ленту
17 сентября 2019, вторник, 20:25
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
17. 09. 2019

Демарш украинской делегации в ОБСЕ мобилизовал партнеров – МИД

Украинская делегация в ОБСЕ после демарша из-за заявлений о "российском Крыме" приняла решение пока не прекращать работу в совещании. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"После того, как редактор изданий Крымская газета и Крымский журнал Мария Волкова на совещании ОБСЕ в Варшаве назвала Крым российским, наша делегация в полном составе покинула заседание. Однако, после консультаций с партнерами, делегация решила пока не прекращать работу в двухнедельном совещании", - говорится в обнародованном во вторник вечером сообщении.

В МИД также отметили, что демарш украинской делегации позволил мобилизовать партнеров Украины: "с заявлениями о поддержке территориальной целостности Украины выступили представители США, Канады, ряда стран ЕС, включая Словакии, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, Швейцарии и Грузии".

В Варшаве проходит ежегодное совещание ОБСЕ по выполнению обязательств государств-участников в человеческом измерении. В мероприятии принимает участие украинская официальная делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей.

Ранее сообщалось, что украинская делегация покинула зал заседаний ОБСЕ в Варшаве в знак протеста против заявлений о "российском Крыме". 

Напомним, в июне семь стран объявили демарш из-за возвращения России в ПАСЕ после аннексии Крыма.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Сегодня извлекла из недр самой дальней полки старые джинсы, а они на красоте моей необъятной не сходятся.
- Муж, - говорю, - ты чего не сказал, что я так разожралась?
- А чё, можно было?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.