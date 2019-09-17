Российские пограничники задержали более 80 рыбаков из КНДР

Российские пограничники, занимающиеся охраной морских биологических ресурсов, задержали более 80 граждан КНДР, которые якобы занимались браконьерством. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает Интерфакс со ссылкой на ФСБ России.

Отмечается, что также задержаны две шхуны. Инцидент произошел в районе банки Кито-Ямато в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море.

В ФСБзаявили, что российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшиеся браконьерским промыслом. Экипаж одной из шхун численностью в 45 человек совершил вооруженное нападение на работников пограничной службы, в результате три человека получили ранения.

Задержаны обе шхуны, их конвоируют в Находку.

Между тем в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах КНДР в Москве Зин Чжон Хеп. Встреча в министерстве продлилась 1 час 15 минут, северокорейский дипломат не стал общаться с прессой.

Ранее сообщалось, что на админгранице с Крымом задержали курьера с партией марихуаны.

А в Азовском море морская охрана поймала браконьеров с 87 калканами и 70 метрами сетей.

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Источник: korrespondent.net