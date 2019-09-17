У Конституционного Суда сменился глава

Главу Конституционного суда Украины Наталью Шапталу во вторник, 17 сентября, уволили. Соответствующее решение было принято на заседании КСУ, сообщает РБК Украина со ссылкой на источник в КСУ.

Отмечается, что Шаптала подала заявление об отставке, поскольку срок ее полномочий, как судьи КС, завершался.

"Главой КСУ избран Александра Тупицкого. А заместителем главы суда Сергея Головатого", - сообщил собеседник агентства.

Как отмечается, необходимость избрания нового главы КСУ была связана с тем, что срок полномочий бывшей главы КСУ был исчерпан.

"Она была судьей девять лет", - пояснили в суде.

Отметим, что в соответствии с законом, судья Конституционного Суда назначается на девять лет без права быть назначенным повторно.

Александр Тупицкий zib.com.ua

Новый глава КСУ Александр Тупицкий окончил Харьковский юридический институт имени Дзержинского по специальности Правоведение. В 2011 году экс-глава Куйбышевского райсуда Донецка Александр Тупицкий был назначен на должность главы Львовского апелляционного хозсуда. В 2012 году Тупицкий получил должность главы Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.

Судьей Конституционного суда Украины Тупицкий стал 14 мая 2013 года. Его назначил на тот момент президент Виктор Янукович. 15 марта 2018 года стал заместителем главы Конституционного суда.

Как сообщалось, Наталья Шаптала была избрана главой Конституционного суда Украины в мае 2019 года. А ее девятилетний срок в качестве судьи Конституционного Суда Украины истекает в сентябре 2019 года.

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Источник: korrespondent.net