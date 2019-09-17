На Донбассе один военный погиб, двое ранены

На Донбассе во вторник, 17 сентября, один украинский военный погиб и двое получили ранения во время обстрела со стороны сепаратистов, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток при выполнении боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб. Два военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за день противник пять раз нарушил режим прекращения огня. Позиции подразделений Объединенных сил были обстреляны из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил, а именно неподалеку Новотроицкого, вблизи Водяного и неподалеку Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил, а именно неподалеку Зализного и вблизи Новотошковского.

Напоним, глава ОБСЕ заявил, что выборы на Донбассе сейчас невозможны.

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Источник: korrespondent.net