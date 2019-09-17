Врачам Института рака объявили о подозрении из-за взяток

Сотрудники прокуратуры города Киеве сообщили о подозрении врачам Национального института рака (НИР), причастным к завладению средствами онкобольных пациентов. Об этом сообщает пресс-службуа ведомства.

Сообщается, что подозрение получил заведующий поликлинического отделения НИР, а также один из врачей-онкологов.

Следователи установили, что заведующий отделением достоверно знал, что согласно действующему законодательству, медпомощь в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения предоставляется исключительно бесплатно, но совместно с врачом-онкологом организовал схему, при которой пациенты не могли воспользоваться бесплатной медпомощью.

"Злоумышленники убеждали пациентов, что количество медицинских препаратов, закупленных за государственные средства, очень ограничено. Поэтому за содействие в получении бесплатных лекарств медики требовали от пациентов денежное вознаграждение, в том числе под видом благотворительной помощи, в сумме от 1500 до 18000 гривен за один курс химиотерапии", - говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленники рассказывали другим врачам, как нужно проводить консультации с пациентами, чтобы заставить их платить деньги за бесплатные лекарства.

В прокуратуре сообщили, что на данный момент установлено 7 потерпевших, которым злоумышленники причинили ущерб на сумму около 40 тысяч гривен.

"Указанным должностным лицам сообщено о подозрении в уголовных правонарушениях предусмотренных ч. 1 ст. 184 и ч. 3 ст. 191 УК Украины, а именно по фактам нарушения права на бесплатную медицинскую помощь и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением совершенном повторно", - говорится в сообщении.

Принимаются меры по установлению других потерпевших.

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Источник: korrespondent.net