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17. 09. 2019

Кейт Миддлтон беременна в четвертый раз - СМИ

Жена наследного британского принца Уильяма, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон снова беременна. Об этом сообщает австралийский журнал New Idea.

О беременности герцогини Кембриджской стало известно от помощниц учителя 4-летней дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотты. Она услышала, что девочка говорила о том, что ее мама беременна. Сообщается, что она ждет девочку. Шарлотта сказала, что ждет не дождется, и казалась очень обрадованной.

Отметим, что еще в июне газета Daily Express отметила, что на королевских скачках в Аскоте герцогиня постоянно держалась за живот и пыталась прикрыть его сумочкой. В сентябре сразу несколько изданий обратили внимание на новую прическу Миддлтон. В прошлом она всегда меняла прическу во время беременности.

Отметим, что у принца Уильяма и Кейт Миддлтон трое детей. Принцу Джорджу Кембриджскому 6 лет, Шарлотте - 4 года, а младшему сыну, которого назвали Луи Артур Чарльз, всего год.

Ранее сообщалось, что кортеж принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил пожилую женщину, получившую в результате серьезные травмы.

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Источник: korrespondent.net
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