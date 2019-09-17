Электронные сигареты унесли еще одну жизнь

Седьмой человек скончался в США от тяжелой болезни легких, связанной с электронными сигаретами. Об этом сообщает NBC News.
Известно, что погибший жил в штате Калифорния. Другие жертвы непонятной инфекции проживали в Индиане, Иллинойсе, Канзасе, Миннесоте и Орегоне.
Ранее сообщалось, что в США возникла эпидемия легочных респираторных заболеваний среди вейперов. В августе и сентябре в стране было зарегистрировано более 380 случаев странного заболевания.
Уже известно о шести смертельных случаях среди курильщиков электронных сигарет. Возможной причиной назвали содержание ацетата витамина Е во всех смесях для вейпов с содержанием продуктов каннабиса, которые курили умершие.
В нескольких случаях летального исхода смерть была связана с другими болезнями, наблюдавшимися у пациентов ранее.
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В США намерены сильно ограничить продажу вейпов
Источник: korrespondent.net
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