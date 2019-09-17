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17. 09. 2019

Электронные сигареты унесли еще одну жизнь

Седьмой человек скончался в США от тяжелой болезни легких, связанной с электронными сигаретами. Об этом сообщает NBC News.

Известно, что погибший жил в штате Калифорния. Другие жертвы непонятной инфекции проживали в Индиане, Иллинойсе, Канзасе, Миннесоте и Орегоне.

Ранее сообщалось, что в США возникла эпидемия легочных респираторных заболеваний среди вейперов. В августе и сентябре в стране было зарегистрировано более 380 случаев странного заболевания.

Уже известно о шести смертельных случаях среди курильщиков электронных сигарет. Возможной причиной назвали содержание ацетата витамина Е во всех смесях для вейпов с содержанием продуктов каннабиса, которые курили умершие.

В нескольких случаях летального исхода смерть была связана с другими болезнями, наблюдавшимися у пациентов ранее.

Первым штатом, который запретил использование ароматизированных электронных сигарет, стал Мичиган.

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В США намерены сильно ограничить продажу вейпов

Источник: korrespondent.net
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