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18. 09. 2019

Зеленский встретился с вице-президентом ЕБРР

Президент Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию и заявил о готовности развивать сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский сообщил, что эта встреча важна для экономики и инвестиционного климата в Украине. Он отметил, что Украина будет развивать сотрудничество с международными партнерами, такими как МВФ, ЕБРР и Всемирный банк.

Также президент заявил, что украинское правительство работает над моделью земельной реформы и выразил надежду, что она будет принята до конца года.

Он также пригласил представителей ЕБРР принять участие в инвестиционном форуме, который состоится в Мариуполе в конце октября.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития выделил 400 млн евро кредита для НЭК Укрэнерго и на развитие городского транспорта в Украине.

Укргаздобыча получила госгарантии под кредит ЕБРР

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Источник: korrespondent.net
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