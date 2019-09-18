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18. 09. 2019

Рябошапка рассказал о реформе прокуратуры

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка прогнозирует, что ключевой аспект реформы органов прокуратуры - переаттестация прокуроров – займет до двух лет, а итогом обновления также станет сокращение количества прокуроров.

"В целом процесс будет очень длительным. Поскольку страна все-таки немаленькая. И 11 тысяч прокуроров, которые есть сегодня. После этого должен быть добор новых кадров, мы открываем возможность людям, которые не имели стажа прокурора, работать в органах прокуратуры. Думаю, максимум эта реформа затянется года на два", - сказал он.

По словам генпрокурора, в рамках реформы сократится также и количество прокуроров. "Пока цифра остается такой, как есть. Но, по нашим предварительным оценкам, мы не видим необходимости в таком большом количестве прокуроров", - сказал он.

Как рассказал Рябошапка, планируется разработать систему оценки качества работы прокуроров, нагрузки на прокуроров, проанализировать, как они выполняют свои полномочия. "Потом дадим мотивированные оценки, сколько всего прокуроров надо стране", - добавил он.

Генпрокурор подчеркнул, что ключевой аспект реформы – переаттестация прокуроров, возможность для обновления и очищения кадрового состава.

Напомним, 2 сентября генпрокурор Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Он направлен в распоряжение Минобороны.

Рябошапка продолжает "чистку" в ГПУ

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Источник: korrespondent.net
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