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18. 09. 2019

Пристайко провел первую телефонную беседу с Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео провел разговор с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко. Об этом сообщает сайт Госдепартамента США.

Отмечается, что Помпео поздравил главу МИД Украины с недавним назначением на этот пост. Помпео вновь подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают Украину, поскольку она продвигает важные реформы по борьбе с коррупцией, укреплению верховенства закона и созданию экономической среды, которая способствует конкуренции и инвестициям.

Также госсекретарь подчеркнул неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США.

Это была первая телефонная беседа госсекретаря США Майкла Помпео с Вадимом Пристайко после назначения его на должность главы МИД Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, говоря о готовности РФ договариваться, отметил, что есть определенное потепление, оттепель.

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Источник: korrespondent.net
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