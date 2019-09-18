В Чернобыльской зоне задержали трех сталкеров

Работники отдела полиции зоны ЧАЭС на объекте Чернобыль-2 обнаружили трех граждан Украины 28, 39 и 43 лет, которые проникли в зону отчуждения с целью туризма, сообщает ГУ НП в Киевской области.

В отношении граждан были составлены административные протоколы по статье "нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Материалы направлены в Иванковский районный суд Киевской области для принятия решения.

Ранее сообщалось, что за первые пять месяцев 2019 года на сталкеров в Чернобыле составили более 150 протоколов.

В Чернобыльской зоне задержали 17 сталкеров за сутки

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Источник: korrespondent.net