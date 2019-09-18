Лента RSS
Подписаться на ленту
18 сентября 2019, среда, 04:03
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
18. 09. 2019

В Чернобыльской зоне задержали трех сталкеров

Работники отдела полиции зоны ЧАЭС на объекте Чернобыль-2 обнаружили трех граждан Украины 28, 39 и 43 лет, которые проникли в зону отчуждения с целью туризма, сообщает ГУ НП в Киевской области.

В отношении граждан были составлены административные протоколы по статье "нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Материалы направлены в Иванковский районный суд Киевской области для принятия решения.

Ранее сообщалось, что за первые пять месяцев 2019 года на сталкеров в Чернобыле составили более 150 протоколов.

В Чернобыльской зоне задержали 17 сталкеров за сутки

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Сегодня извлекла из недр самой дальней полки старые джинсы, а они на красоте моей необъятной не сходятся.
- Муж, - говорю, - ты чего не сказал, что я так разожралась?
- А чё, можно было?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.