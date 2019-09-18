Власти США подали иск против Сноудена

Власти США подали иск против бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления США и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена.

Как говорится в заявлении пресс-службы американского Минюста, опубликованные Сноуденом мемуары Permanent Record ("Личное дело") нарушают договоренности о неразглашении, которые он подписывал, работая в американских спецслужбах.

"Эдвард Сноуден нарушил обязательства перед Соединенными Штатами, которые он взял на себя, когда подписал соглашения в рамках работы в ЦРУ и в качестве сотрудника АНБ", - говорится в заявлении помощника генерального прокурора Джоди Ханта.

Сторона обвинения отмечает, что не стремится ограничить или запретить распространение книги Сноудена, однако требует, чтобы все вырученные от ее продажи средства были переданы властям США.

Как следует из материалов Минюста, иск подан в суд Восточного округа штата Вирджиния. В нем утверждается, что Сноуден в соответствии с подписанными им ранее соглашениями должен был перед публикацией книги отдать ее текст на утверждение представителям спецслужб, однако не сделал этого.

Кроме того, сторона обвинения отмечает, что бывший сотрудник ЦРУ и АНБ затрагивал темы, связанные с работой спецслужб, в своих публичных выступлениях, чем также нарушил договоренности о неразглашении.

Подчеркивается также, что иск является самостоятельным и не имеет непосредственного отношения к обвинениям, которые были предъявлены Сноудену ранее в связи с раскрытием секретной информации.

Как известно, в 2013 году Сноуден разгласил информацию о методах слежки американских спецслужб за гражданами, а также сообщил о прослушке телефонов мировых лидеров. После он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где получил убежище. В январе 2017 года Сноудену продлили на три года срок вида на жительство в России.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net