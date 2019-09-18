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18. 09. 2019

ООН призывает найти $52 миллиона для Донбасса

К началу зимы необходимо найти $52 миллиона для обеспечения наиболее острых гуманитарных потребностей на востоке Украины, и ООН призывает доноров активизировать усилия по наполнению Объединенного фонда гуманитарной помощи Украине. Об этом рассказал в штаб-квартире ООН представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Укринформ.

"ООН и наши гуманитарные партнеры срочно призывают найти $ 52 млн., чтобы обеспечить наиболее острые и срочные гуманитарные нужды с приближением зимы, когда температура снизится до отметок от -15 до -20 по Цельсию", - рассказал Дюжаррик.

Он добавил, что план гуманитарного реагирования ООН для Украины на 2019 год, который предусматривает общие финансовые потребности на уровне $ 162 млн., сейчас наполнен на 32%.

"Около $ 16 млн из средств, которые немедленно необходимы сейчас для защиты гражданского населения, пойдут на помощь жертвам минирования, маркировки минированных территорий и разминирования территорий до того, как они покрылись снежным покровом", - добавил он.

Представитель генсека ООН напомнил, что около 2 миллионов человек на территории, контролируемой украинским правительством, живут на территориях, загрязненных минами и взрывными устройствами.

"Средства также пойдут на помощь 80 тысячам людей, живущим в пределах пятикилометровой полосы вблизи линии соприкосновения в восточной Украине, для доступа к медицинским услугам - передвижным медицинским командам или для предоставления людям денег на дорогу в медицинские учреждения", - подытожил Дюжаррик.

Ранее в ООН собщили, что за три месяца на Донбассе погибли 8 мирных жителей.

Также сообщалось, что в повестку Генассамблеи ООН включили вопросы Крыма и Донбасса.

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Источник: korrespondent.net
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