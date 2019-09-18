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18. 09. 2019

С начала года в Украину экстрадировали 32 человека

С начала 2019 года компетентные органы иностранных государств передали в Украину 32 человека, находившихся в международном розыске. Об этом сообщили в отделе рассмотрения запросов на публичную информацию Генеральной прокуратуры Украины, пишет УНН.

"С 01.01.2019 по 12.09.2019 на выполнение решений Генеральной прокуратуры Украины о выдаче компетентным органам иностранных государств передано 40 человек, находившихся в международном розыске с целью ареста и последующей выдачи. Компетентными органами иностранных государств обеспечено фактическую передачу в Украину 32 таких лиц" , - говорится в сообщении.

Ранее Украина экстрадировала в Австрию двукратного олимпийского чемпиона по дзюдо Петера Зайзенбахера, которого подозревают в насилии над детьми.

Сбежавшего от СБУ наркобарона экстрадировали

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Источник: korrespondent.net
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