Итоги 17.09: Пожар у Гонтаревой и квартиры морякам

Гонтарева заявила о сожжении ее дома под Киевом

Дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой под Киевом в селе Гореничи сгорел в ночь на вторник в результате поджога.

"Только что наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается!", – рассказала Гонтарева.

Под Львовом активисты заблокировали поезд с российским углем

На Львовщине в городе Сосновка продолжается блокирование вагонов с российским углем. Об этом рассказал депутат областного совета от шахтерского Червонограда Игорь Грабинский.

Активисты, большинство из которых участники АТО-ООС, устроили круглосуточное дежурство возле путей, не позволяя отправить вагоны на обогатительную фабрику.

Всем освобожденным морякам купили квартиры

Всем освобожденным 24 украинским морякам куплены квартиры и они будут проживать в одном доме, другие из числа 35 также получат жилье в ближайшие недели, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко во вторник, 17 сентября.

"Это была инициатива президента, мы занимаемся вопросом покупки квартир, кроме моряков, которым уже всем купили квартиры. Они будут проживать в одном доме. Еще мы покупаем квартиры другим людям, которые были среди тех 35. Это вопрос одной или двух недель, они будут с новыми квартирами", - сказал он журналистам.

В Украине обезвредили "фабрику троллей"

Компания Facebook приостановила в Украине деятельность аккаунтов и групп, которые вели скоординированные кампании по распространению ложной информации.

Facebook удалил 168 аккаунтов, 149 страниц, 79 групп. У них было в совокупности около 4,2 млн фолловеров. Примерно 400 тысяч аккаунтов присоединились к группам. Страницы и группы управлялись фейковыми аккаунтами, а имена постоянно менялись.

Зеленский назначил более 40 судей

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 41 судью в местные общие суды. Об этом говорится в указе №698/2019, обнародованном на сайте главы государства во вторник, 17 сентября.

Этим документом назначены семь судей в Днепре, три в Житомире, по два в Виннице и Харькове, по одному судье в Запорожье, Николаеве, Одессе, Херсоне, Черкассах, Чернигове, Мариуполе, Борисполе и большом количестве районных центров.

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Источник: korrespondent.net