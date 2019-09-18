На парламентских выборах в Израиле лидируют две партии

На парламентских выборах в Израиле правая партия Ликуд премьер-министра Биньямина Нетаньяху и левоцентристы из партии Кахоль лаван после неофициального подсчета 91% голосов получают одинаковое количество мест в Кнессете (парламенте Израиля – ред.). Об этом в среду, 18 сентября, сообщает Интерфакс со ссылкой телеканал Channel 12, который публикует данные Центризбиркома Израиля.

Согласно этим результатам, Ликуд и Кахоль лаван получают по 32 места. Далее идет Общий список с 12 местами. Ультра-религиозная партия ШАС и национально-патриотическая Наш дом Израиль Авигдора Либермана получают по девять мест каждая.

Таким образом, правый блок имеет в общей сложности 56 мест, левоцентристский – 55, еще девять у Либермана.

Телеканал Channel 12 утверждает, что большинство голосов уже подсчитано, но из-за повышенного внимания к выборам ЦИК проводит пересчеты, чтобы обнародовать точные результаты.

Согласно официальным данным ЦИК, после подсчета более 25,7% голосов партия Нетаньяху имеет небольшое преимущество над Кахоль лаван – 28,4% против 25,4%. При этом, по данным экзит-полов, партия Нетаньяху уступает левоцентристам.

Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. После выборов в парламент президент Израиля поручает лидеру одной из партий формирование правительства, которое для начала работы должно получить доверие большинства членов Кнессета – то есть минимум 61 человек из 120.

Напомним, 17 сентября в Израиле прошли первые в истории повторные выборы в парламент. Они были назначены из-за того, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху после предыдущего волеизъявления 9 апреля не смог в отведенный ему законом 42-дневный срок договориться о создании коалиции. В результате глава правительства инициировал и провел через парламент закон о самороспуске Кнессета ровно через месяц после присяги депутатов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net