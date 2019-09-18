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18. 09. 2019

На Донбассе за сутки 11 обстрелов, у ВСУ потери

Подразделения сепаратистов на Донбассе за минувшие сутки, 17 сентября, 11 раз нарушили режим прекращения огня. Один боец ВСУ погиб и еще два получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 18 сентября.

Враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно – минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Под обстрелы попадали позиции в районе Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Лебединского, Железного, Новотошковского, Новолуганского, Луганского.

С начала текущих суток враг один раз нарушил режим прекращения огня – неподалеку Травневого из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Напомним, за сутки 16 сентября на Донбассе зафиксировали 23 обстрела со стороны сепаратистов. Тогда также погиб один боец ВСУ и два были ранены.

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Источник: korrespondent.net
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