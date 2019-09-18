Число мигрантов в мире превысило 270 млн – ООН

С 2010 года количество мигрантов в мире выросло на 51 млн человек – до 272 млн. Более чем половина из них живут лишь в 10 странах. Такие данные содержатся в докладе ООН, представленном накануне в штаб-квартире этой организации в Нью-Йорке, сообщает Укринформ в среду, 18 сентября.

"Количество международных мигрантов в мире достигло ориентировочной отметки в 272 млн человек в 2019 году, что на 51 млн больше уровня 2010 года", – говорится в докладе.

Специалисты ООН сообщают, что мигранты сейчас составляют 3,5% населения мира (для сравнения, в 2000 году – 2,8%).

В организации не дают оценок приведенным цифрам, но отмечают, что при упорядоченной, безопасной, прогнозируемой миграции и мобильности людей, такое перемещение может иметь положительные результаты, в частности, содействовать экономическому развитию и достижению Целей устойчивого развития ООН.

"Европа удерживает лидерство как пункт стремлений мигрантов (82 млн человек), за ней следуют Северная Америка (59 млн) и Западная Азия (49 млн)", – уточняется в докладе.

Почти половина всех мигрантов на планете проживают лишь в десяти странах. 51 млн – в США (19% от их общего количества), по 13 млн – в Германии и Саудовской Аравии, 12 млн – в России, 10 млн – в Великобритании, 9 млн – в ОАЭ, по 8 млн – во Франции, Канаде и Австралии, 6 млн – в Италии.

Треть всех международных мигрантов по происхождению тоже лишь из 10 стран.

"Лидирует Индия: за рубежом живут 18 млн индийцев. Мигранты из Мексики составляют вторую по величине диаспору – 12 млн. Выходцы из Китая – 11 млн, Российской Федерации – 10 млн, в Сирии – 8 млн", – сообщает ООН.

В докладе также отмечается, что в мире продолжает расти вынужденное переселение вследствие войн и других подобных обстоятельств. С 2010-го по 2017 год количество беженцев и искателей убежища выросло на 13 млн, что составляет четверть дополнительных мигрантов за это время. Северная Африка и Западная Азия приняли около 46% беженцев.

Каждый седьмой мигрант в мире младше 20 лет. Трое из четырех – трудоспособного возраста (20-64 года).

На уточняющий вопрос докладчики подчеркнули, что внутренне перемещенные лица не входят в указанные цифры, эти данные касаются исключительно международной миграции.

Доклад по международной миграции создается специалистами ООН на основе переписей населения стран, реестров народонаселения, национально репрезентативных опросов. Его данные распределяются по возрасту, полу, происхождению, охватывая 232 стран и территорий по состоянию на 1 июля каждого года исследования. Предыдущие доклады публиковались в 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 годах.

Ранее в ООН заявили, что в 2018 году число беженцев в мире увеличилось на 2,3 млн и превысило 70 млн человек, что стало новым рекордом. Количество беженцев выросло за счет Эфиопии, где внутренне перемещенными лицами стали более 1,5 млн человек, а также за счет Сирии и Венесуэлы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net