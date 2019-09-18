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18. 09. 2019

Премьер Чехии анонсировал встречу с Зеленским

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом сообщает Radio Praha.

Бабиш на днях встретился с президентом Чехии Милош Земаном. Запланированные переговоры с президентом Украины, чешско-украинские отношения стали одной из тем беседы.

"На следующей неделе я отправляюсь вместо господина президента на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где у меня запланирована встреча с президентом Украины", - подтвердил Бабиш.

Ранее посол Украины в Праге Евгений Перебийнис выразил надежду на визит Бабиша в Украину.

Накануне сообщалось, что Зеленский встретился с вице-президентом ЕБРР. Украина будет развивать сотрудничество с международными партнерами, такими как МВФ, ЕБРР и Всемирный банк.

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Источник: korrespondent.net
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