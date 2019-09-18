В ГПУ созвали срочное совещание по дому Гонтаревой

Генпрокурор Руслан Рябошапка созвал на 18 сентября совещание прокуроров и следователей в связи с расследованиtv обстоятельств пожара, произошедшего в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

По факту умышленного уничтожения имущества возбуждено уголовное производство, которое контролирует ГПУ. На данный момент под руководством прокуратуры полиция проводит неотложные следственные действия, направленные на установление действительных обстоятельств пожара и проверку всех возможных версий по делу.

Как сообщает Интерфакс-Украина, накануне вечером Рябошапка призвал не делать преждевременных выводов относительно пожара в доме Гонтаревой.

"Не нужно каких-то преждевременных выводов относительно того, что там было, кто виноват или кто может быть виновен. Давайте дождемся результатов, хотя бы предварительных", - сказал он.

Глава ГПУ подчеркнул, что расследование необходимо провести быстро, но это не должно навредить его качеству.

Отвечая на вопрос, связывает ли он ДТП в Лондоне, в котором пострадала Гонтарева, поджог автомобиля ее невестки в Киеве и пожар дома, Рябошапка заявил: "Мы забегаем немного вперед. И связываем эти вещи в определенную цепочку. Вы связываете и Гонтарева. А я говорю, что пока рано делать какие-либо выводы, кого-то обвинять и строить цепочки, которые потом приводят в нашем воображении к определенным персонажам. Гонтарева же не зря проводит такую цепочку, на одном из концов которой, мы знаем кто. И Гонтарева четко на это указывает".

Отметим, полиция не исключает версию поджога дома Гонтаревой по ее заказу.

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Источник: korrespondent.net