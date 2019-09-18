В Украине на дорогах станет больше "радаров" TruCAM

На автодорогах Украины с четверга, 19 сентября, увеличится количество участков, где сотрудники патрульной полиции будут использовать приборы для фиксации скоростного режима TruCAM. Об этом накануне вечером сообщил первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"С 19 сентября на дорогах Украины добавляется 17 новых и будут расширены восемь существующих участков автодорог (с повышенным уровнем аварийности), на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM", – написал он в Facebook.

Билошицкий отметил, что всего в настоящее время для измерения скорости на дорогах используются 100 таких приборов.

Он также опубликовал в своем посте таблицы и карту размещения TruCAM с указанием участков автодорог и дат, с которых на них начинается измерение скоростного режима.

"И мы делаем это не для того, чтобы привлечь побольше к ответственности или собрать как можно больше штрафов. Наша цель другая – предупредить это правонарушение и приучить водителей быть ответственными на дороге", – написал он.

Вместе с тем, Билошицкий добавил, что за превышение скорости с начала использования приборов TruCAM (октябрь 2018) патрульные вынесли более 302 тысяч административных постановлений.

Напомним, с 8 октября 2018 года в Украине нарушения водителей на дорогах начали фиксировать с помощью TruCam – лазерных приборов для измерения скорости движения автомобиля с ведением видеофиксации. Изначально на дорогах функционировали 30 таких устройств.

В МВД рассчитывают получить до 20 млрд гривен в год от штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые были зафиксированы с помощью TruCam. Половину полученных средств предлагается направлять для развития системы видеофиксации на дорогах.

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Источник: korrespondent.net