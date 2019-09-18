Гонтарева нашла "виновного" в поджоге дома

Бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева уверена, что поджог ее дома и автомобиля невестки, а также ДТП с ней в Лондоне организованы бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом она заявила в интервью Lb.ua.

Версию о том, что она поджоги она инсценировала сама, Гонтарева называет бредом.

"Все угрозы, которые звучали от него в мой адрес еще в марте, апреле и мае, тянули на 155 политических убежищ, но зачем мне убежище, если я - резидент Англии, который здесь живет, работает и платит налоги?" - сказала Гонтарева.

Она не сомневается, что все ЧП с ней организованы Коломойским.

"У меня даже нет сомнений! Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся. Тот же Коломойский ходил на YES и рассказывал, что я, дескать, "обещал отправить за ней самолет, а не машину". Эти люди уже потеряли человеческое достоинство, они хуже криминала - криминал, как минимум, детей своих врагов не трогает, а они поджигают моей невестке автомобиль. Они смеются в лицо всему мировому сообществу. История с домом - апофеоз", - заявила Гонтарева.

Также она вспомнила экс-президента Петра Порошенко.

"С того момента (увольнения), ни разу его не видела. Более того, скажу честно: сейчас, когда со мной случилась трагедия, он мне даже sms-ку не написал", - сказала Гонтарева.

Отметим, полиция не исключает версию поджога дома Гонтаревой по ее заказу.

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Источник: korrespondent.net