Лента RSS
Подписаться на ленту
18 сентября 2019, среда, 11:36
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,26
18. 09. 2019

В Карпатах пошел снег

В среду в Украине похолодало и в Карпатах пошел снег. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook 18 сентября.

"По состоянию на 8:00 на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер южный, юго-западный, 5-6 м/с. Температура воздуха 0° С. Падает мелкий снег", – говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют в Карпатах температуру воздуха ночью 1-6 градусов тепла, днем 3-8. В Ивано-Франковской области, а также других регионах Украины, включая Киев, днем сильные порывы ветра.

Напомним, в этом году в Карпатах посреди лета выпал снег. Осадки были вызваны резким снижением температуры воздуха.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Сегодня извлекла из недр самой дальней полки старые джинсы, а они на красоте моей необъятной не сходятся.
- Муж, - говорю, - ты чего не сказал, что я так разожралась?
- А чё, можно было?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.