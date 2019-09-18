В среду в Украине похолодало и в Карпатах пошел снег. Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook 18 сентября.

"По состоянию на 8:00 на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер южный, юго-западный, 5-6 м/с. Температура воздуха 0° С. Падает мелкий снег", – говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют в Карпатах температуру воздуха ночью 1-6 градусов тепла, днем 3-8. В Ивано-Франковской области, а также других регионах Украины, включая Киев, днем сильные порывы ветра.

Напомним, в этом году в Карпатах посреди лета выпал снег. Осадки были вызваны резким снижением температуры воздуха.

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Источник: korrespondent.net