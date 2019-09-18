Освобожденным украинцам навсегда запретили въезд в Россию - адвокат

Всем освобожденным в ходе обмена 7 сентября украинцам запретила въезд пожизненно запретили въезд в Россию. Об этом заявил адвокат Дмитрий Динзе, сообщает Громадське радио.
"Я думаю, что запрет на въезд в Россию касается всех. Всех внесли в базу, это делается автоматически. На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют", - сказал он.
По словам адвоката, это делается под лозунгом "безопасности Российской Федерации".
"Кому-то об этом сказали, кому-то нет. Но мы не дураки, мы прекрасно понимаем, что по этим людям - пожизненный запрет на въезд. Не на какие-то 20 лет, а пожизненно", - отметил Динзе.
Ранее сообщалось, что на 20 лет запретили въезд в РФ журналисту Роману Сущенко.
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Источник: korrespondent.net
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