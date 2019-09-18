В полиции рассказали подробности задержания банды киллеров под Киевом

Правоохранители задержали семерых подозреваемых, организаторов и исполнителей заказных убийств топ-менеджера компании Caparol Украина и начальника отдела рекламы КП Киевский метрополитен. Об этом сообщил глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов на своей странице в Facebook в среду, 18 сентября.

Он рассказал об обстоятельствах резонансных убийств и проведенных мероприятиях, в результате которых были задержаны подозреваемые.

По словам Небитова, убийство директора компании Caparol Украина Павла Зможного в селе Крушинка Васильковского района в сентябре 2016 года было явно заказным.

"Пострадавшему накануне неоднократно угрожали. Даже на утренней пробежке он был с травматическим пистолетом. Но это не помогло. Его расстреляли утром из огнестрельного оружия. Тогда следователи и оперативники собирали вещественные доказательства, анализировали мотивы преступления, выясняли возможных причастных, но к сожалению этого не хватило", – напомнил Небитов.

Он отметил, что работа следственно-оперативной группы не прекращалась в течение 2017-2018 годов. Тогда правоохранителям удалось полностью установить процесс подготовки преступления, исполнения и сокрытия следов и уничтожения вещественных доказательств.

"Но не было главного – подозреваемых, не хватало какой-то детали, возможно из-за потери времени", – отметил глава Нацполиции области.

В январе 2019 года в Киево-Святошинском районе произошло еще одно убийство – начальника отдела рекламы Киевского метрополитена.

"Расследование показало, что убийство готовили заранее и это – не уличная потасовка, а хорошо спланированное преступление. Большое количество оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий на протяжении почти девяти месяцев позволило выйти на преступную организацию, участники которой специализировались на совершении особо тяжких преступлений насильственного характера", – сообщил Небитов.

По его словам, анализируя собранные материалы стало ясно, что подготовка, совершение и сокрытие следов преступления – идентичны с убийством в 2016 году.

Небитов также отметил, что уже во время отработки участников банды правоохранители получили неопровержимые доказательства их причастности к этому преступлению.

"Сентябрь 2019. Криминальная полиция, следователи, спецназовцы совместно с прокуратурой Киевщины провели 21 обыск. Изъяты: оружие, боеприпасы, денежные средства, документы, жесткие диски и прочее. Семерых подозреваемых, организаторов и исполнителей задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса. Им объявлены подозрения за создание преступной организации и совершению двух умышленных убийств совершенных по заказу. Максимальное наказание – пожизненное заключение", – резюмировал глава Нацполиции Киевщины.

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Накануне сообщалось, что правоохранители раскрыли убийство директора Caparol Украина Павла Зможного, совершенное в 2016 году.

Ранее стало известно, что полицейский планировал заказное убийство жителя Запорожья.

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Источник: korrespondent.net