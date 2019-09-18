Пристайко сообщил о признаках готовности Кремля к деэскалации на Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что Кремль демонстрирует первые признаки готовности к деэскалации ситуации на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью Die Welt.

"Мы видим первые, предварительные признаки этого (деэскалации, - ред.). Мы сделали несколько шагов в одностороннем порядке с нашей стороны, чтобы прекратить огонь, и мы предложили прекращения обстрелов на сезон сбора урожая. Для этого мы отводим военных от прямой линии фронта в трех тестовых зонах и хотели бы распространить это на весь фронт. Но постоянно осуществляются провокации с той стороны, против которых наши солдаты должны защищаться. В конце концов, частота бомбардировок значительно снизилась, и число погибших, соответственно, уменьшилось", - сказал Пристайко.

При этом он подчеркнул, что конфликт на Донбассе может быть прекращен за счет уступок в вопросе территорий.

"Мы не сдадим украинскую территорию и уведомили россиян о наших "красных линиях". Поэтому не позволим, чтобы Россия зафиксировала свое господство на частях украинской территории, например, как это произошло в Молдове с Приднестровьем. Мы хотим вернуть наших граждан. И если это невозможно, нам нужно будет прибегнуть к другим средствам, о которых сейчас говорить еще рано", - добавил глава МИДа.

Пристайко убежден, что изменить ситуацию помогут переговоры в "нормандском формате", к которым могут быть привлечены Британия и США.

"Президент Владимир Зеленский этим хотел дать понять, что мы не можем ждать еще пять лет. И если мы скоро увидим прогресс в нормандской процессе, то мы будем принимать новые меры, чтобы изменить существующую динамику. Но это не значит, что мы пойдем действовать в одиночку. Мы будем оставаться в диалоге с нашими партнерами и предлагать изменения, которые, надеемся, что принесут большую эффективность процесса", - добавил он.

Ранее в Кремле заявили, что наблюдают изменения в атмосфере российско-украинских отношений после состоявшегося 7 сентября обмена удерживаемыми лицами. Также в Кремле не исключили дальнейший обмен пленными, о подготовке к которому заявил Зеленский, и раскритиковали его призыв к продлению санкций против России.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

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Источник: korrespondent.net