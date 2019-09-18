В Борзнянском районе Черниговской области полиция разоблачила владельца высокотехнологичной теплицы с элитной коноплей и галлюциногенными грибами. Наркотики оценили примерно в миллион гривен по ценам "черного" рынка, сообщило накануне региональное управление Нацполиции.

Отмечается, что во время проверки оперативной информации о выращивании жителем одного из сел наркосодержащих растений, правоохранители обнаружили плантацию хорошо ухоженной конопли. Для этого мужчина приспособил хозяйственное помещение, оборудовав его системой вентиляции, специальным освещением и утеплением.

В ходе обыска полиция задокументировала почти 1000 растений конопли и изъяла более десяти килограммов высушенной марихуаны.

"Также "наркофермер" в лотках и банках выращивал несколько килограммов экзотических как для Черниговщины галлюциногенных грибов. По ценам "черного" рынка стоимость наркотического сырья оценивается в миллион гривен", – говорится в сообщении.

Полиция изъяла образцы растений и оборудования и направила их на экспертизу. Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном производстве и хранении наркотических средств и незаконный посев или незаконное выращивание конопли в количестве пятьдесят и более растений (ч.1 ст.309, ч.2 ст.310 УК Украины). Продолжается следствие.

Cмотрите фотогалерею: На Черниговщине "наркофермер" выращивал коноплю и грибы

Накануне сообщалось, что в Одесской области семья вырастила полтысячи кустов марихуаны.

Также стало известно, что на Прикарпатье нашли плантацию марихуаны в четыре гектара.

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Источник: korrespondent.net