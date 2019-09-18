Порошенко не явился на допрос в ГБР

Бывший президент Петр Порошенко в среду, 18 сентября, не явился на допрос в Госбюро расследований. Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, пишет УНН.

"Порошенко не появился сегодня на допрос", - сказала Иванова.

Ранее ему направили пять повесток на допрос: на 10, 13, 18, 27 сентября и 3 октября.

Напомним, на прошлой неделе Порошенко пришел на допрос, проигнорировав три предыдущих вызова. В тот же день в офисе его банка в Киеве провели обыски по делу о продаже завода Кузница на Рыбальском.

Как стало известно накануне, суд арестовал имущество и корпоративные права завода в рамках дела о возможном отмывании средств и уклонении от уплаты налогов..

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Источник: korrespondent.net