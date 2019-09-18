На Житомирской таможне разоблачили миллионные хищения

В Житомире Служба безопасности Украины разоблачила на масштабных злоупотреблениях работников одного из таможенных постов Государственной фискальной службы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, руководитель отдела таможенного оформления и двое его подчиненных, главные госинспектора, организовали коррупционный механизм минимизации импортных пошлин коммерческим структурам, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью. Чиновники оформляли нефтепродукты по недостоверной классификации по заниженным ставкам пошлины. Только в 2019 году злоумышленники нанесли государственному бюджету ущерб почти 900 тысяч гривен.

"Трем работникам таможни сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - рассказали в СБУ и отметили, что сейчас решается вопрос об их отстранении от занимаемых должностей.

Ранее в Одесской области сотрудники СБУ разоблачили на взятках группу пограничников и таможенников. Было установлено, что в среднем "такса" составляла от 300 долларов представителю каждого ведомства за беспрепятственное перемещение товаров через границу.

Также сообщалось, что подполковник Лисичанского погранотряда Госпогранслужбы был задержан за получение взятки в 71 тыс. гривен.

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Источник: korrespondent.net