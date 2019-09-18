Верховная Рада изменила закон об Антикорсуде

Верховная Рада внесла изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС). Депутаты проголосовали во втором чтении за законопроект президента Владимира Зеленского №1025, сообщает РБК-Украина в среду, 18 сентября.

Отмечается, что за принятие документа проголосовали 323 парламентария.

Законом предусматривается, что подсудность ВАКС распространяется на уголовные производства, сведения по которым об уголовном правонарушении в ЕРДР внесены со дня начала работы ВАКС; на уголовные производства, расследование которых ведет НАБУ и завершено прокурорами САП до начала работы ВАКС, а также со дня начала работы нового суда.

Напомним, в начале июля Зеленский внес в Раду законопроект о начале работы ВАКС. Документ был определен президентом как "неотложный".

Как сообщалось, 7 мая избрали главу Антикоррупционного суда. Председателем стала экс-судья райсуда Харьковской области Елена Танасевич. Суд заработал 5 сентября.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net