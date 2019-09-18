Рада разблокировала подписание закона об импичменте

Верховная Рада на заседании в среду, 18 сентября, отказалась поддержать постановление, отменяющее результаты голосования по закону об импичменте президента. За проект постановления фракций Европейская солидарность проголосовал лишь 101 депутат при 226 необходимых.

Теперь спикер Рады Дмитрий Разумков может подписать закон и передать его на утверждение президента.

Согласно постановлению, принятие закона об импичменте прошло с нарушением процедуры. Также авторы проекта утверждали, что закон "содержит ряд системных недостатков", в частности дублирует действующие нормы законодательства. Кроме того, фракция Петра Порошенко отметила, что инициатива Зеленского повторяет положения принятого предыдущим составом Рады законопроекта об импичменте, который нынешний президент так и не подписал.

Как сообщалось, Рада приняла закон об импичменте президента 10 сентября, проведя сразу голосования в первом и втором чтении.

Целью документа названо создание правовых гарантий для осуществления депутатами парламентского контроля над соблюдением главой государства Конституции и законов Украины, а также возможности практической реализации процедуры импичмента президента.

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Источник: korrespondent.net