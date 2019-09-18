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18. 09. 2019

Названа дата голосования за новый состав ЦИК

Вопрос формирования нового состава Центральной избирательной комиссии рассмотрян на заседании Верховной Рады 19 сентября. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, сообщает LB.ua в среду, 18 сентября.

"Думаю, что вопрос формирования ЦИКа будет рассмотрен в парламенте завтра, в четверг", - сказал он.

По прогнозам Арахамии, "проблем с голосами за новый состав в зале не будет".

Напомним, 13 сентября Рада досрочно уволила всех членов ЦИК. В Офисе президента заявили, что состав Центризбиркома был политически ангажированным.

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Источник: korrespondent.net
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