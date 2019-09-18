Названа дата голосования за новый состав ЦИК

Вопрос формирования нового состава Центральной избирательной комиссии рассмотрян на заседании Верховной Рады 19 сентября. Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, сообщает LB.ua в среду, 18 сентября.
"Думаю, что вопрос формирования ЦИКа будет рассмотрен в парламенте завтра, в четверг", - сказал он.
По прогнозам Арахамии, "проблем с голосами за новый состав в зале не будет".
Напомним, 13 сентября Рада досрочно уволила всех членов ЦИК. В Офисе президента заявили, что состав Центризбиркома был политически ангажированным.
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Источник: korrespondent.net
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