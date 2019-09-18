Коломойский ответил на обвинения Гонтаревой

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил о намерении судиться с экс-главой Нацбанка Валерией Гонтаревой после того, как она обвинила его в организации поджога дома.Об этом он сказал в комментарии LB.ua в среду, 18 сентября.

"Я сейчас консультируюсь с юристами, мы на стадии предсудебной подготовки", - сказал Коломойский.

Он уточнил, что речь идет о защите чести и достоинства в украинских судах.

"Конечно, она же гражданка Украины, чего я за ней в других судах бегать буду", - добавил бизнесмен.

Ранее Гонтарева заявила, что поджог ее дома и автомобиля невестки, а также ДТП с ней в Лондоне организованы Коломойским.

Отметим, полиция не исключает версию поджога дома Гонтаревой по ее заказу.

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Источник: korrespondent.net