Коломойский ответил на обвинения Гонтаревой

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил о намерении судиться с экс-главой Нацбанка Валерией Гонтаревой после того, как она обвинила его в организации поджога дома.Об этом он сказал в комментарии LB.ua в среду, 18 сентября.
"Я сейчас консультируюсь с юристами, мы на стадии предсудебной подготовки", - сказал Коломойский.
Он уточнил, что речь идет о защите чести и достоинства в украинских судах.
"Конечно, она же гражданка Украины, чего я за ней в других судах бегать буду", - добавил бизнесмен.
Ранее Гонтарева заявила, что поджог ее дома и автомобиля невестки, а также ДТП с ней в Лондоне организованы Коломойским.
Отметим, полиция не исключает версию поджога дома Гонтаревой по ее заказу.
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Источник: korrespondent.net
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