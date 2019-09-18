НАБУ закрыло производство по делу взятки Пимаховой

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное производство по факту провокации взятки в размере 30 тысячи долларов бывшему первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой агентом НАБУ. Об этом в среду, 18 сентября сообщают Українськi Новини со ссылкой на материалы суда.

Согласно материалам, сначала 14 мая дело закрыл начальник первого отдела Управления процессуального руководства, поддержание государственного обвинения и представительства в суде Специализированной антикоррупционной прокуратуры Омельченко.

Дело было закрыто в отношении трех подозреваемых, в том числе сотрудников НАБУ в связи с установлением отсутствия в их действиях состава уголовных преступлений.

В последствии, 1 августа старший детектив Национального бюро отдела внутренних расследований Управления внутреннего контроля также принял решение о закрытии уголовного производства на тех же основаниях.

Напомним, 29 ноября 2017 года правоохранители задержали агента Национального антикоррупционного бюро при попытке передачи взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Дине Пимаховой. А 24 января 2018 года представители НАБУ провели обыск в квартире Пимаховой. Позже Кабмин уволил чиновницу.

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Источник: korrespondent.net