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18. 09. 2019

Сгоревший дом Гонтаревой не был застрахован

Дом экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, сгоревший накануне, застрахован не был. Об этом она рассказала в интервью Lb.ua.

Она отметила, что сейчас, анализируя произошедшее, то уже после истории, когда сожгли машину ее невестки, следовало бы задуматься о страховке дома. Но заниматься этим мог только ее супруг, которому пришлось ехать к Гонтаревой, которую нужно было забрать с больницы после ДТП в Англии.

"Нет. Причем не был (застрахован, – ред.) никогда. Хотя после истории с машиной следовало, конечно, задуматься. Муж мог бы заняться, но в связи с тем, что он поехал меня забирать из госпиталя, так ничего и не сделал", – рассказала Гонтарева.

Она подчеркнула, что ее родственникам сейчас грозит смертельная опасность и "это не шутки", потому она не может раскрывать информацию об их местонахождении.

Отметим, полиция не исключает версию поджога дома Гонтаревой по ее заказу.

Гонтарева нашла "виновного" в поджоге дома

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Источник: korrespondent.net
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