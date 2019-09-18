Сгоревший дом Гонтаревой не был застрахован

Дом экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, сгоревший накануне, застрахован не был. Об этом она рассказала в интервью Lb.ua.
Она отметила, что сейчас, анализируя произошедшее, то уже после истории, когда сожгли машину ее невестки, следовало бы задуматься о страховке дома. Но заниматься этим мог только ее супруг, которому пришлось ехать к Гонтаревой, которую нужно было забрать с больницы после ДТП в Англии.
"Нет. Причем не был (застрахован, – ред.) никогда. Хотя после истории с машиной следовало, конечно, задуматься. Муж мог бы заняться, но в связи с тем, что он поехал меня забирать из госпиталя, так ничего и не сделал", – рассказала Гонтарева.
Она подчеркнула, что ее родственникам сейчас грозит смертельная опасность и "это не шутки", потому она не может раскрывать информацию об их местонахождении.
Отметим, полиция не исключает версию поджога дома Гонтаревой по ее заказу.
Гонтарева нашла "виновного" в поджоге дома
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость