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18. 09. 2019

Из КСУ уволили троих судей

Трех судей Конституционного суда Украины – Михаила Гультая, Михаила Запорожца и Наталью Шапталу – уволили с занимаемых должностей на основании их заявлений об отставке. Об этом в среду, 18 сентября, сообщила пресс-служба КСУ.

"17 сентября на специальном пленарном заседании Конституционного Суда были уволены с должностей судьи КСУ Михаил Гультай, Михаил Запорожец и Наталья Шаптала… на основании поданных ими заявлений об отставке", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что согласно закону о Конституционном суде, судья КСУ назначается на девять лет без права быть назначенным повторно.

Накануне сообщалось, что председателем КС избрали Александра Тупицкого, а его заместителем стал Сергей Головатый.

Напомним, Наталья Шаптала была избрана главой Конституционного суда Украины в мае 2019 года. А ее девятилетний срок в качестве судьи Конституционного Суда Украины истекает в сентябре 2019 года.

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Источник: korrespondent.net
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