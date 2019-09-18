В Кабмине рассказали, что будет с субсидиями

Министр социальной политики Юлия Соколовская заявила, что сокращение финансирования жилищных субсидий в проекте госбюджета на 2020 год, объясняется ростом доходов граждан. Об этом Соколовская написала вечером во вторник, 17 сентября, на своей странице в Facebook.

Министр отмечает, что по сравнению с 55,1 млрд гривен, которые были заложены в бюджет 2019 года, 47,6 млрд грн в госбюджете-2020 – меньшая сумма, но это сокращение вызвано исключительно экономическими факторами. По словам Соколовской, за счет индексации пенсий, увеличения уровня минимальной зарплаты и прожиточного минимума доходы украинцев выросли, соответственно уменьшился и размер субсидий, которые государство выплачивает гражданам.

При этом, министр отметила, что расходы на субсидии пересмотрены уже в этом году, и на данный момент в госбюджете-2019 на них запланировано около 47 млрд гривен, которых достаточно.

Таким образом, заверяет министр, фактически "сокращения" нет и предусмотренной на 2020 год суммы хватит для удовлетворения потребностей всех категорий населения, требующих государственной помощи при оплате коммунальных услуг.

"Сокращение расходов не приведет к сокращению получателей!", - написала она.

Соколовская отмечает, что Минсоцполитики постоянно осуществляет мониторинг проблем, возникающих у граждан при получении субсидий, и на основании их обращений готовит изменения в порядок предоставления субсидий.

На данный момент прорабатывается вопрос о внесении изменений для усиления эффективности этой программы и доступности для граждан, что особенно важно перед началом отопительного периода.

Напомним, проект Госбюджета предусматривает в 2020 году замедление роста пенсий.

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Источник: korrespondent.net