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18. 09. 2019

Под Офисом президента произошли стычки

Под Офисом президента на улице Банковой в Киеве произошли стычки протестующих инвесторов в строительство с правоохранителями, сообщает пресс-служба полиции столицы.

"Под ОП пришли инвесторы, которым нечестные застройщики не достроили дома. Их акция в правительственном квартале продолжается с самого утра. Сначала они были под Верховной Радой, потом пришли на Банковую", - сообщила заместитель руководителя отдела коммуникации полиции Киева Яны Семенюк.

По ее словам, инвесторы хотели зайти в здание, стучали в дверь, но правоохранители их оттеснили. Пострадавших нет, нарушений не зафиксировано.

По словам Павла Коробчука, недовольные инвесторы застройки якобы хотели подать какое-то заявление президенту Владимиру Зеленскому.

Ранее сообщалось, что в центре Киева перекрыли движение из-за митинга. Около 300 инвесторов недостроенных жилых домов в столице требуют от властей выделить финансирование на завершение строительства жилищных комплексов.

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Источник: korrespondent.net
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