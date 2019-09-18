Под Офисом президента произошли стычки

Под Офисом президента на улице Банковой в Киеве произошли стычки протестующих инвесторов в строительство с правоохранителями, сообщает пресс-служба полиции столицы.

"Под ОП пришли инвесторы, которым нечестные застройщики не достроили дома. Их акция в правительственном квартале продолжается с самого утра. Сначала они были под Верховной Радой, потом пришли на Банковую", - сообщила заместитель руководителя отдела коммуникации полиции Киева Яны Семенюк.

По ее словам, инвесторы хотели зайти в здание, стучали в дверь, но правоохранители их оттеснили. Пострадавших нет, нарушений не зафиксировано.

По словам Павла Коробчука, недовольные инвесторы застройки якобы хотели подать какое-то заявление президенту Владимиру Зеленскому.

Ранее сообщалось, что в центре Киева перекрыли движение из-за митинга. Около 300 инвесторов недостроенных жилых домов в столице требуют от властей выделить финансирование на завершение строительства жилищных комплексов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net