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18. 09. 2019

В Финляндии подростка подозревают в планировании теракта

Житель Финляндии планировал совершить теракт во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в городе Лахти в 2017 году. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой телеканал MTV3.

Речь идет о 17-летнем финне по национальности, жителе Лахти, который ранее принял ислам. По данным СМИ, о его планах финским властям сообщила разведка США. Отмечается, что американские спецслужбы отследили его активность в интернете - намерение устроить теракт на городском стадионе он обсуждал в интернете с подругой.

Юноша был задержан, однако никаких обвинений против него не выдвинуто. По словам экспертов, это произошло потому, что его планы так и не перешли в стадию подготовки. По финским законам, подготовка теракта преследуется по закону.

Молодой человек продолжает находиться на контроле властей.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Лахти проходил с 22 февраля по 5 марта 2017 года.

Ранее сообщалось, что террористы в Европе пытались применить биологические вещества.

Также стало известнол, что полиция задержала людей, планировавших теракт на саммите G7.

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Источник: korrespondent.net
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