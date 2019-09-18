Полицию Запорожской области возглавил Николай Лушпиенко

Главой полиции в Запорожской области назначен Николай Лушпиенко. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в среду, 18 сентября.

"Приказом главы Нацполиции, назначен начальником полиции в Запорожской области Николай Лушпиенко", - сказал глава Нацполиции Сергей Князев, представляя Лушпиенко личному составу.

Лушпиенко по специальности юрист-правовед, закончил Национальную академию внутренних дел Украины. Службу в органах внутренних дел начал в 1987 году милиционером патрульно-постовой службы УВД Киева.

Работал в уголовном розыске в одном из райотделов Киева. В июне 1999 года Лушпиенко был назначен заместителем начальника управления уголовного розыска ГУМВД Украины в Киеве, а в феврале 2005 года - возглавил это управление. С июня 2005 года работал в должности заместителя начальника 2-го управления Департамента оперативной службы МВД Украины.

С 9 апреля 2009 был первым заместителем начальника Главного управления МВД в Крыму - начальником УБОП, где работал до назначения на должность начальника УМВД в Черкасской области. В 2010 году Николай Лушпиенко уволился из ОВД по собственному желанию. Был советником Министра внутренних дел, после - возглавил полицию Сумской области.

Напомним, что ранее был назначен новый глава полиции Сумской области.

Также сообщалось, что полиции Хмельницкой области представили нового начальника.

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Источник: korrespondent.net