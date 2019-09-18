За сутки в Украине нашли застреленными 6 человек

Украиной прокатилась волна убийств. Кроме расстрела чиновника тергромады в Запорожской области и убийства троих мужчин на АЗС в Николаевской области, стало известно еще о двух убийствах из огнестрельного оружия.
Так, в Волынской области полицейские обнаружили мертвым с огнестрельным ранением головы 46-летнего мужчину.
Как сообщается, в полицию обратилась сожительница погибшего с заявлением о том, что накануне утром ее муж ушел из дома и не вернулся. Тело мужчины нашли 17 сентября на окраине города Ковель.
С целью окончательного установления времени и причин смерти его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Открыто уголовное дело.
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Источник: korrespondent.net
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