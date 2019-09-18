За сутки в Украине нашли застреленными 6 человек

Украиной прокатилась волна убийств. Кроме расстрела чиновника тергромады в Запорожской области и убийства троих мужчин на АЗС в Николаевской области, стало известно еще о двух убийствах из огнестрельного оружия.

Так, в Волынской области полицейские обнаружили мертвым с огнестрельным ранением головы 46-летнего мужчину.

Как сообщается, в полицию обратилась сожительница погибшего с заявлением о том, что накануне утром ее муж ушел из дома и не вернулся. Тело мужчины нашли 17 сентября на окраине города Ковель.

С целью окончательного установления времени и причин смерти его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Открыто уголовное дело.

Еще одно убийство произошло в Черкассах. Как сообщает Про Все со ссылкой на полицию, в районе офисных помещений по ул. Гагарина, 77, выстрелом из пистолета убили мужчину.

Убийство произошло накануне около 11 часов вечера. Предварительно известно, что жертва была на электромобиле Nissan белого цвета, по указанному адресу мужчина не проживал. Полицию вызвали прохожие, которые увидели, что человек в машине не подает признаков жизни.

По данным СМИ, погибшим оказался местный житель Андрей Заканич, 1982 года рождения. Мужчина работал в IT-сфере.

Таким образом, за сутки в Украине обнаружили по меньшей мере шесть убитых мужчин.

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Источник: korrespondent.net